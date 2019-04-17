延續驕傲 屏東縣爭取2019國慶煙火

2019-04-17 12:49

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣今年主辦台灣燈會，被譽為史上最美燈會，吸引1339萬人次參觀，還創下「我屏東我驕傲」的光榮感，屏東縣政府延續這股氣勢，繼續爭取今年的國慶煙火到屏東，縣府發言人黃建嘉今天（17日）透露，已於2週前行文主辦的立法院，表達屏東爭取的意願。

12年前屏東縣也舉辦過國慶煙火，當時同樣在今年台灣燈會的主燈區大鵬灣夜空綻放，吸引10萬參觀人潮；屏東縣政府發言人黃建嘉表示，有了台灣燈會的經驗，可以證明屏東縣有舉辦大型活動的能力與潛力，因此縣府在2週前行文立法院，表達爭取今年國慶煙火再到屏東施放的高度意願，縣長潘孟安也在行文後，親自跟立法院長蘇嘉全通電話，傳達爭取態度，至於施放地點，屏東縣沒有預設立場，如果獲舉辦權，會審慎評估場地。

挺家鄉，縣籍立委蘇震清本月12日也表示，燈會的榮耀讓屏東被世界看見，為延續這份使命感，也替國家的生日發聲，他已經寫信給國慶籌辦委員會，也要爭取今年「國慶煙火在屏東」。

蘇震清表示，他在信中指出，屏東今年成功舉辦台灣燈會，不但證明屏東有能力將國家級活動承辦至頂尖水準，更充分展現屏東的創意與活力。以此熱情，屏東各界無不引頸企盼爭取108年度國慶煙火，謹此表達「國慶煙火在屏東」意願，並建請國慶籌備委員會惠允，讓2019年成為屏東發光發熱的元年。

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