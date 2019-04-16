淡水重建街「針灸」 打造文化生活街區

2019-04-16 10:40

〔記者賴筱桐／新北報導〕為彰顯淡水重建街歷史街區特色，淡水街道文化促進會與淡江大學建築系師生共組團隊，參與「新北市社區規劃師計畫」，盤點閒置角落，透過「針灸式」的環境改善，在1至3月間整理多處巷弄空間，化髒亂點為休憩點，並修飾鐵皮圍籬，營造高齡友善角落，打造系統性的文化地景生活街區。

新北市城鄉發展局長黃一平表示，淡水重建街是淡水最早的漢人商業街，近年因都市發展，轉變為生活及居住為主的街區，其中高低起伏的巷弄、兩側老屋與階梯街道，展現歷史街區的特色。

為延續人文歷史，淡水街道文化促進會與淡江大學建築系師生共組團隊，藉由社區規劃師計畫的提案競賽，獲得20萬元補助，從今年1月起舉辦多場工作坊，讓學生志工與居民共同捲起袖子，從清理垃圾開始做起，把陡峭狹窄的坡地路徑（當地人俗稱險路）旁的髒亂點，修整為可以眺望觀音山的休憩點，保留原有浴廁遺址，並在高低起伏的巷弄中設置木製座椅，營造適合長者休憩的區域。

此外，街區多處小角落改造為小花圃，種植植栽，經過1至3月的社區共創活動，創造的友善生活空間，展現當地人文地景。

黃一平表示，「針灸式」的環境改善，雖然屬於小規模、單一地點的改善，但累積後就能從「點」擴大成「線」與「面」，以淡水重建街為例，串聯成富有人文特色的街道，滿足高齡者的需求，如同社區規劃師計畫，每個實作點雖然規模不大，卻能營造符合在地居民需要的空間與生活環境。

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