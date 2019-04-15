白沙屯媽祖將回鑾「春季通霄見」行銷通霄

2019-04-15 15:01

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖鑾駕，預計明天返回苗栗縣境，16日晚駐駕通霄鎮慈后宮，通霄鎮公所配合年度宗教盛會，16、17日將在慈后宮舉辦「春季通霄見」活動，行銷通霄鎮彩虹玉米等農特產品，鎮長陳漢志歡迎全國香丁腳共襄盛舉。

白沙屯媽祖鑾駕是於8日凌晨出發，展開為期10天9夜的雲林縣北港鎮朝天宮徒步進香之旅，鑾駕目前在台中市境，沿途信眾爭相鑽轎腳，預計16早上返回苗栗縣苑裡鎮，16晚依往例將駐駕通霄鎮慈后宮，17日下午2點25分返回拱天宮。

通霄鎮公所配合年度重要宗教盛事，16、17日在慈后宮將舉辦「春季通霄見」活動，主要行銷通霄鎮的彩虹玉米、平安米、越光米、甘藷、蜂蜜等。

陳漢志今天與通霄鎮代會主席吳昭興、通霄鎮農會總幹事徐學承等人召開記者會行銷，盼提供通霄鎮農特產品行銷管道，讓通霄農民賺大錢。

陳漢志指出，兩天活動在下午4點到晚上10點在慈后宮登場，安排美食品嘗、精彩的藝文表演節目及農特產品博覽會等，邀請全國香丁腳到慈后宮共襄盛舉。

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