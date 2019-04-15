台中花博展期進入倒數 市府狂打「縣市長牌」衝人氣

2019-04-15 13:44

〔記者歐素美／台中報導〕台中花博展期進入倒數，台中市政府狂打「縣市長牌」衝人氣！繼新北市長侯友宜昨日造訪花博，南投縣長林明溱今天也率隊到花博后里園區參訪，由台中市副市長陳子敬代表市長盧秀燕前往歡迎。林明溱肯定台中花博的規劃帶動觀光，盼借鏡花博的美好作為縣政規劃，「取經花博創造更美麗、更創新的建設」！

南投縣長林明溱今天率縣府團隊35人參觀台中花博，副市長陳子敬、秘書長黃崇典、副秘書長陳如昌、民政局副局長徐仙卿等陪同林明溱等參觀后里馬場園區的主展館「花舞館」、森林園區「發現館」、「國際庭園」、「四口之家」、「聆聽花開的聲音」等。

林明溱表示，台中花博相當盛大，吸引各縣市政府參訪，也帶動觀光，他特地率團前來參觀，希望裡借鏡好的作品及好的地方，作為縣府政策規劃，創造更亮麗的景點。

台中市副市長陳子敬則代表市長致贈花博紀念品及梨山茶葉禮盒等給南投縣參訪團，藉機行銷花博與台中特產；林明溱也回贈南投茶葉禮盒，盼透過兩縣市交流一同推廣兩地農特產品。

陳子敬說，花博進入最後倒數階段，參觀人數即將邁入700萬大關，市府也精心準備將致贈給第700萬名遊客大獎，歡迎大家在花博最後階段踴躍參觀。

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