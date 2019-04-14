強化地震搶救 台灣國際緊急救難總隊特訓36小時不闔眼

2019-04-14 20:57

［記者陳賢義／台東報導］地震頻繁無預警，台灣國際緊急救難總隊未雨綢繆，因應台東縣消防局輪值本月國際人道救援，規劃相關課程精進實建物倒塌搶災救難，26名隊員包括義消入特訓，昨起一連2天36小時的模擬特訓不闔眼，涵洞、立橫坑救援，參訓隊員分工合作，每一搶救步驟都不含糊，盼能在災難不幸發生時，能搶在黃金救援時間創造任何可能；台灣國際緊急救難總隊大隊長張明光表示，參訓隊員都非常用心與認真，望能藉由精進作為發揮最大的功能。

台東縣防局特種搜救隊本月輪值國際人道救援，為強化特種搜救隊各項技能，消防局月初就辦理各項技能複訓，強化器材使用及規範，包括動員演練、裝備器材操作訓練、保養及救援繩索訓練，及模擬真實救災出勤。而每每都配合特搜隊參與救難搶災的台灣國際緊急救難總隊也不遑多讓，昨起一連36個小時舉辦建築物倒塌的模擬訓練，儘管時間冗長，但26名參訓學員完全不言苦，聚神會神的學習各項搶救技能。

台灣國際緊急救難總隊秘書長張麗凰表示，這項自主性的搶救訓練，主要是為了配合特搜分隊，且經消防局認證精進專業；地震發生時狀況不明，特訓過程因而加諸了許多狀況，讓參訓隊員能藉由模擬操作臨機應變。大隊長張明光則表示，參訓隊員包括義消平日都有其工作，大家均是自願參與受訓，這次因應國際人道救援策辦特訓，主對是針對倒塌建築物救援，狀況有涵洞、牆壁支撐、立橫坑救援等，以及高低繩索的救助訓助，36小時不間斷，隊員都非常用心與認真，盼能藉由特訓提供更多的搶災救難援助。

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