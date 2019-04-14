開戶首日20萬入袋！潮州成立社會救助金專戶

2019-04-14 15:37

〔記者邱芷柔／屏東報導〕屏東縣潮州鎮公所今天正式成立社會救助金專戶，並籌組管理委員會，希望未來能運用社會資源，補強鎮內社會福利服務不足的地方，開戶首日就有潮州子弟拋磚引玉，由建築師張文昌率領高雄市大同獅子會捐出20萬。

潮州鎮長周品全表示，公部門預算有限，但民間慈善的活力無窮，因此成立「潮州鎮社會救助金專戶」整合民間資源，讓企業、個人慷慨解囊的善行，透過專業社工與管委會的協助，發揮最大化的效益。

潮州鎮社會救助金專戶管委會委員共11人，由鎮長周品全、主秘王建元、社會課長黃韋仁及鎮民代表、里長、地方團體代表等人組成，救助金專戶將有社會救助、社會慈善、社區服務、災害救助、教育助學、社會福利、人道救援等服務。

黃韋仁表示，像是長輩們的就醫接送、獎助學金等都是接下來會規劃上路的福利，專戶採公開透明的募款管道，定期公開募款金額及支出，用途將經過管委會開會決定，一定會讓大家看見錢用在哪裡。

潮州鎮公所也表示，依所得稅法規定，對政府的捐贈沒有捐款上限，全額都可以用來抵稅，公所也會依規定開立捐款收據，歡迎各界捐款節稅、做公益。

張文昌說，他是在地潮州人，現在擔任大同獅子會長職務，長年在外打拼因此想回饋鄉里，現在社會礙於資源有限、法令規定等，仍有許多需要幫助的人無法獲得協助，在潮州成立救助金專戶之際，率領獅友們響應，拋磚引玉捐出20萬，希望帶動更多人一起投入社會救助行列。

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