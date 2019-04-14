學童寫生比賽得獎作品 港區藝術中心展出

2019-04-14 14:18

〔記者歐素美／台中報導〕第十一屆台中港中區扶輪社學童寫生比賽得獎作品展，即日至4月28日在港區藝術中心展出！這項比賽以台中市港區藝術中心為寫生比賽地點，從大台中地區參賽學童上千件作品中，評選出120件優秀作品展出，民眾透過入選作品，可以看到小小藝術家眼中，港區藝術中心的不同風情。

第十一屆台中港中區扶輪社學童寫生比賽頒獎典禮，今天在港區藝術中心舉行。港區藝術中心主任徐佩鈴、台中市副議長顏莉敏、國際扶輪3461地區總監張光雄、台中港中區扶輪社社長蔡棟材等皆出席。

徐佩鈴表示，台中港中區扶輪社積極推動文藝饗宴，多年來為提昇兒童生活美學的精神內涵，辦理寫生比賽，今年已邁入第11年，並恭喜得獎小朋友，未來都能生活在有趣、有愛、有品味的高文明生活。

台中港中區扶輪社舉辦的學童寫生比賽，以大台中地區國小學童、學前兒童為主要對象，今年3月24日在台中市港區藝術中心戶外園區，分國小高年級組、中年級組、低年級組及學前兒童組四組比賽，並邀請藝術家謝滄益、劉哲志、蔡維祥等擔任評審。

評審結果，學齡前組冠軍為馬丁幼兒園陳萱語、低年級組冠軍竹林國小劉宸右、中年級組冠軍文光國小林琝庭、高年級組冠軍清水國小黃歆雅。

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