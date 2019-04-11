天天3杯手搖飲料 男大生把泌尿道養成「礦坑」

2019-04-11 16:54

〔記者王捷／台南報導〕一名男大生最近尿出茶色尿液、腹痛難忍，決定到安南醫院就診，在檢查後醫師發現男大生的泌尿道簡直像「礦坑」，短短泌尿道內就有約6顆0.5公分的結石，這時男大生才說，他每天至少喝3杯手搖杯飲料，他知道喝太多糖不好，也會點無糖飲料，以為可以取代水，醫師一聽規勸，別以為喝了無糖飲料就沒事！

台南是許多手搖飲料的發源地，不過用飲料取代水，恐怕會引起泌尿道不適。安南醫院林育緯醫師說，尤其是市面上含糖飲料，不但會讓人越喝越渴，而且與肥胖、代謝症候群、心血管疾病相關。

林育緯說，某些含磷酸鹽、咖啡因的飲料也會增加尿液鈣質的排出，還有茶類飲料含有少量草酸，這些可能都跟泌尿道結石形成有關，因此其實對人體最無負擔的飲料就是水，但也不是其他任何飲料都不能碰，簡單來說就是適量就好。

經過診斷男大生泌尿道中有約6顆直徑約0.5公分的結石，醫師先開藥分解結石，並囑咐多喝水排掉小結石，另外，在男大生就診前發現尿液出現茶色，這表示水分攝取不夠，如何判斷水分是否攝取足夠，簡單的做法就是看尿液的顏色，如果顏色很深很濃，代表水分不足，通常是建議尿液顏色越淡越好。

最後，林育緯醫師強調，泌尿道感染除了水分補充不夠，另外也與長時間憋尿、衛生習慣不良、免疫力不好等相關，尤其是女性因為先天尿道較男性短，較容易有泌尿道感染，所以遠離泌尿道感染最好的方式就是多喝水、規律排尿、女性解尿後擦拭方向由陰道口擦至肛門及減少熬夜等等。

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