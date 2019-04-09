高三女拚學測突嘴巴歪 原來和白冰冰同症狀

2019-04-09 18:16

〔記者陳建志／台中報導〕藝人白冰冰出現顏面神經麻痺引發關注，台中一名高三女生去年底準備學測時，因感冒加上熬夜唸書、壓力大，起床突然發現右臉僵硬、嘴巴歪斜、眼睛難閉合，嚇得趕緊就醫檢查，醫師確診為顏面神經麻痺，所幸透過紅外線、雷射、電刺激等治療1個多月後，順利康復恢復正常。

亞大醫院復健部部長周立偉表示，顏面神經麻痺就是俗稱的「面癱」，各年齡層都會發生，部分民眾一開始會以為是中風，但經過門診和神經學等檢查就能排除，這名女高中生，就因考試壓力大、經常熬夜，加上感冒，因病毒感染引起顏面神經麻痺。

周立偉指出，顏面神經麻痺可分為「周邊型麻痺」和「中樞型麻痺」，前者多和壓力大、休息不足，造成免疫力降低，導致病毒感染大腦第7對顏面神經，通常只要1至1.5個月治療，就能完全恢復原本的樣貌，至於後者多與腦血管疾病有關，兩者簡易的區別方式為，當原本有抬頭紋和法令紋的民眾兩者都消失時，則為周邊型麻痺，若兩者都還在，則為中樞型麻痺。

周立偉並說「周邊型麻痺」的患者除抬頭紋和法令紋消失外，也會發生眼睛閉合困難、淚液減少、無法吹口哨、口齒不清、流口水等症狀，這些症狀在發病48小時內最明顯，經神經內科醫師檢查後，會給予7天的高劑量口服類固醇，並搭配復健和中醫治療，大多能獲得不錯的療效。

周立偉強調，顏面神經麻痺可透過熱敷、紅外線照射、雷射治療、電刺激等方式治療，其中紅外線照射可使受損神經，經良好的血液循環獲得養分，雷射治療則可促進神經生長修復，電刺激則可減緩肌肉萎縮。

周立偉並提醒，當發生顏面神經麻痺時，勿嘗試坊間來路不明的偏方，應遵循正規醫療管道治療，強調除長期勞累引發疾病，短期壓力也會引發疾病，出現頭暈頭痛、注意力不集中、拉肚子、口臭、暴怒，甚至眼睛乾澀、視力大幅退化等症狀，建議應維持正常睡眠，三餐營養均衡，並養成運動習慣，才能避免疾病上身。

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