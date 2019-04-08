蟲蟲危機有救星！台南市醫研究證實中醫能改善精蟲品質

2019-04-08 19:32

〔記者王俊忠／台南報導〕精蟲品質異常治療出現曙光！

台南市立醫院院長蔡良敏召集夫妻檔中醫師張烱宏、王淑秋、檢驗科主任王淑貞、生物醫學李佳榮博士組成不孕症治療團隊，耗時4年多臨床研究證實中醫藥確能有效提升精蟲品質、增加受孕率。研究成果登上國際期刊，是國內首篇利用中醫藥治療男性精蟲品質不良的實證醫學研究。

據國健署統計，國人罹患不孕症比例約10-15%，即每7對夫妻有1對有不孕問題，男性因素導致的不孕症比率約30-40%，造成男性不孕原因很多，其中精蟲數量少、型態不良、活動力差的「蟲蟲危機」尤其常見。

2010年世界衛生組織正常精蟲標準為酸鹼度pH值7.2 ~ 8.0；體積至少1.5ml；精蟲濃度1500萬/ml以上；精蟲型態，正常型態4%以上；活動力40%以上；液化時間小於60分鐘。但隨著晚婚、壓力、飲食和環境污染等影響，男性精蟲數量與品質逐漸降低。

市醫研究團隊表示，精蟲品質不良者一般會吃大量蝦、蚵海鮮食物，但往往療效沒出現，卻出現高膽固醇與高尿酸等問題；也有選擇服用鋅、Q-10或昂貴保健食品，最後求助單一精蟲顯微注射以達受孕，但即使是運用現代最新醫療仍有不少患者無法受孕。

張烱宏與王淑秋表示，研究團隊利用中醫體質辨證分型治療模式結合現代科學檢驗數據當佐證，研究發現中醫治療組精蟲濃度增加14.3 million/mL、活動力增加20.4%、型態增加38.1%，結果證明中醫藥可有效提升精蟲品質、增加受孕率，翻轉不孕人生。

醫療團隊指出，精蟲品質異常的治療方式，通常先確認有無荷爾蒙異常、輸精管有無阻塞或染色體有無異常等問題，若無這些問題，則會依個人體質不同給予中藥與針灸治療。如濕熱體質以清熱化濕藥物調理為主，並針灸豐隆穴、三陰交穴；肝氣鬱滯者，以疏肝理氣調理為主，並針灸陽陵泉、太沖穴位。

在中醫調理之外的日常保養，張烱宏建議飲食、睡眠要正常，男性應盡量避免曝露於高溫環境，以免高溫影響精蟲品質。

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