清明慎終追遠 小心「蟲蟲危機」。

2019-04-04 15:35

〔記者謝介裕／南投報導〕清明節適逢連假，民眾除了掃墓慎終追遠以外，多半也會安排踏青、登山、露營等戶外活動，衛生局及南投醫院提醒民眾一定要小心提防草叢中的恙蟲，不然，被咬一口恐怕就有危及生命之虞，不能不慎﹗

山區、田裡或墓園的草叢，都是恙蟲喜愛的棲息環境，一旦被叮咬便可能罹患恙蟲病，其潛伏期為9到12天，發病後會出現高燒、頭痛、背痛、惡寒、盜汗、淋巴結腫大等症狀，1週後皮膚還會出現紅色斑狀丘疹，而遭叮咬處會變成無痛性焦痂，甚至還可能產生肺炎、腎臟及肝臟功能異常、衰弱等併發症，必須趕緊到醫院「對症下藥」治療，否則死亡率恐高達60％，但若經過妥善治療，死亡率則將小於5％。

南投醫院感染科主任廖嘉宏指出，可能是清明掃墓因素，恙蟲病例每年都在4月開始增加，曾有1位年約30歲的女性朋友，在登山返家後發燒，原以為是一般感冒，怎料，沒幾天發現頸部後方出現焦痂情形，趕忙來到醫院就診並確定是恙蟲病後「對症下藥」，才有驚無險獲救。

南投縣衛生局長黃昭郎及南投醫院院長洪弘昌提醒民眾，適逢清明掃墓，也是春暖出遊的好時節，民眾如果到野外活動時，建議最好能穿長袖衣褲、手套、長靴，並在皮膚裸露處塗抹經衛福部許可之防蚊藥劑，離開墓園及草叢環境返家後，也應儘速沐浴更衣，萬一野外活動後發生不明原因發燒，也應主動告訴醫師旅遊史、職業別、接觸史及群聚情形，以利醫師臨床診斷之參考。

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