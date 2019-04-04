高雄物產館義賣助學弱勢兒

2019-04-04 14:28

〔記者張忠義／高雄報導〕高雄物產館歡慶兒童節為孩子們舉辦「相約蓮潭、攜手護學童」公益義賣園遊會今天在物產館登場。

現場吸引大批民眾共襄盛舉，還有特色在地美食可品嚐，館外廣場也定期舉辦小農市集，提供農民銷售通路。黃昭順辦公室、劉世芳辦公室、鄭光峰辦公室愛心不落人後，不分藍綠出錢出力協辦這場活動，他們希望拋磚引玉喚起社會更多愛心相挺弱勢孩童助學經費。

高雄物產館表示，這場活動義賣所得將捐贈高雄市永清國小、左營國小、燕巢國中、高雄市私立紅十字會育幼中心、高雄市私立希恩之家等單位，作為弱勢學童助學經費，照顧經濟弱勢、家庭突遭變故學生，使他們就學沒有後顧之憂，助學項目包含購買步鞋、教科書費、畢業紀念冊費、基測報名費、課後輔導費及晚自習餐費等，以及協助因家庭變故繳不出註冊費或營養午餐費的學生急難救助。

希望藉由義賣園遊會活動匯集社會各界的愛心善舉，將社會大眾的愛整合起來，讓大家直接與需被照顧的單位面對面了解認識，進而捐款或長期支助他們，讓每一分的愛都能照亮學童與弱勢孩子的未來，讓每個愛心都能用在學童們教養的層面上，期盼各界愛心人士、企業、團體踴躍共襄盛舉，一起疼愛高雄的孩子、台灣的孩子。

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