基隆童話藝術節 巨偶、扭蛋機前滿滿人潮

2019-04-04 12:39

〔記者俞肇福／基隆報導〕「2019基隆童話藝術節」今天起連續4天在基隆港微笑港灣登場，雙層巴士巨型扭蛋機前一早就大排長龍，雷克斯龍、圓頂龍及彼得修斯角龍前也滿滿是人；基隆市長林右昌說，基隆童話藝術節和其他縣市兒童節不一樣的地方，在於利用基隆市港周邊佈置成大的劇場，這幾天小朋友可以開心的玩，好好的玩，慢慢的玩。

林右昌說，基隆童話藝術節每年推陳出新，越來越精彩，不僅基隆市的小朋友玩得開心，這幾年活動聲名遠播，基隆童話藝術節已是「頂港有名聲，下港有出名了」，吸引很多觀光客到基隆。

林右昌說，但是今天有點可惜，郵輪沒有駛進來，如果郵輪開進基隆港來，就成了最美麗的背景，這就是基隆人的氣魄，海口人的想法，希望這幾天大家玩得開心。

今年童話藝術節由基隆市府與陽明海洋文化基金會合作辦理，9隻大型巨偶今起上陣，裝置在市區海洋廣場周遭或建物上。學校、藝文團體及教保資源中心在海洋廣場提供4天一系列精彩豐富的表演，另邀請YOYO TV哥哥姊姊，明天起每天下午5點半至6點與小朋友們一起唱唱跳跳。

文化中心空地上，有雙層巴士巨型扭蛋機，每天提供1000枚代幣供兌換，上午10點、下午2點起各開放500枚兌換，每一個臉書帳號依活動方式完成者可兌換1枚。市府安排連串活動，規畫豐富有趣、適合大小朋友同樂的互動表演與體驗活動。

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