親子手作兒童節禮物 南方創客基地創意多

2019-04-04 11:27

〔記者王涵平／台南報導〕南方創客基地兒童節獨家企劃「連動凸輪玩具之咬咬小怪獸 」工作坊，親子協力製作獨一獨二兒童節禮物，直呼超有成就感。

勞動部勞動力發展署雲嘉南分署南方創客基地與駐地設計師陳和志推出的活動，共同開發「連動凸輪玩具之咬咬小怪獸」，陳和志表示，每個小朋友心中都有一個小怪獸，夢想有一天牠會動起來，因此以小怪獸為主題，透過寓教於樂的方式，帶領小朋友認識凸輪機關及雷射切割機，製作出會動的咬咬小怪獸。透過互動增進親子之間的互動及啟發創作力思考素養。

創客基地表示，藉由親子手作禮物來傳遞滿滿的愛，增進親子關係外，也能體驗當創客的樂趣，課程設計給零基礎的玩家，透過淺顯易懂的講解，每個人都可以輕鬆認識連動機構的原理和雷射切割機應用，親手製作自己的兒童節禮物。

新營南方創客基地推廣「數位自造」、 「農業」、「循環」 「女力」等相關議題，並配有全台第一部的「Maker Car」裝載著3Ｄ列印機、小型CNC等數位機具，深入雲嘉南地區的校園與民間社區及社團，傳達自造與科技探索的樂趣，不定期舉辦各式課程與講座活動，詳情可至南方創客基地官網或粉絲專頁查詢。

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