台中花博短期庭園競賽 立體綠雕競賽頒獎典禮

2019-04-01 13:03

〔記者歐素美／台中報導〕台中花博短期庭園競賽舉辦「立體綠雕」比賽，結果由芊藝景觀有限公司打造的「熊開心」，打敗其他競爭對手，榮獲最高榮譽的「金獎」；今天雖然下著毛毛雨，還是有不少民眾前往參觀，但得獎作品前明明立著「來賓止步」告示，還是有媽媽為了拍出好照片，讓孩子進入踩踏，成為最壞身教。

台中花博豐原園區第二區短期庭園競賽，這次以「立體綠雕」為主題，參賽單位結合草、灌木等植物，進行雕塑造型，致展區出現可愛的熊熊、貓咪、石虎等動物綠雕，十分吸睛，許多民眾紛紛在作品前拍照留念。

教育局仱天舉辦頒獎典禮，選出優秀的金獎1名、銀獎2名、銅獎及佳作各3名。其中，芊藝景觀有限公司打造的「熊開心」，呈現出綠草如茵、茂竹修林的美麗景觀，綠色的「萌萌熊」置身其中，十分可愛療癒。

為免作品遭到破壞，展出的綠周作品前都會豎立「來賓止賓」或「禁止進入」等告示，不過，還是有家長無視告示，指揮孩子進子作品內拍照，作法令人搖頭。

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