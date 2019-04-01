南投縣政府活化閒置空間「自由小廚房」1日開賣

2019-04-01 12:43

〔記者張協昇／南投報導〕民眾到南投縣政府洽公，終於可以坐下來喝杯咖啡歇歇腳!南投縣政府為活化辦公空間，將閒置的原公文交換室出租給台灣卜蜂公司設置輕食餐飲店，販售咖啡、茶飲、點心及輕食，讓員工及洽公民眾就近有一處用餐或休憩的好去處，1日開賣，並提供兩百杯以價值70多萬元的咖啡機煮出來的香濃義式咖啡，民眾只要花1元即能品嘗，現場大排長龍。

許多政府機關都設置有餐飲販賣部，提供前來洽公民眾及員工餐飲服務，南投縣政府鑑於1樓後方的原公文交換室移至他處，留下來的空間已閒置一段時間，一方面為活化辦公廳舍，一方面也希望比照其他政府機關，提供餐飲服務，最近出租給台灣卜蜂公司設置輕食餐飲店，並取名為「自由小廚房」。

台灣卜蜂公司資深副總裁張維岳表示，卜蜂是上市公司，因工廠設在南投市南崗工業區，基於回饋地方，才會在縣府設置輕食餐飲店，主要是服務洽工民眾及員工，不以營利為目的，也希望藉此建立企業良好形象，因此餐飲店販售的東西價格相當親民，一杯咖啡只要35元，義大利麵也只要50元。

兼任「自由小廚房」店長的卜蜂公司行銷資訊協理陳佳勤說，取名「自由小廚房」，是希望走進來的每位客人都能把這裡當成自己家裡一樣，感到自由與放鬆，尤其縣府員工平日公務繁忙，更需要有一處這樣的地方，讓他們能夠暫時放慢腳步，就近好好坐下來吃頓早餐或午餐，或喝一杯咖啡沈澱一下心靈，讓自己元氣滿滿後再出發。

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