真人版手足球 屏縣歡慶社工日

2019-03-31 15:04

〔記者邱芷柔／屏東報導〕手足球檯的假人換上真人上場，場內場外歡笑聲不斷，這場真人版手足球賽今天在潮州社福園區登場，屏東縣政府今年與屏東縣社會工作者協會共同舉辦「社工不『屏』凡-我社工我驕傲」社工日慶祝活動，除了邀集縣內社會工作專業人員與相關民間團體共同參與，感謝社工平日的辛勤，也透過競賽體驗活動深化合作情誼。

屏縣社會處表示，屏縣幅員廣闊資源相對缺乏，社工總是隱身在人群中，提供溫暖的協助，只要跟「人」相關的照顧、教育、培力、保護等面向，都能看見社工們的身影，目前屏東縣社會工作者總數有651名（男121名、女530名），公部門307名（男64名、女243名），私部門344名（男57名、女287名），分別進駐在屏東7區家庭福利服務中心，扮演社會處分身，即時深入社區每個角落，在民眾需要時，提供立即性的保護與關懷。

社會處也表示，社工是提供第一線服務的重要推手，在幫助他人找回生命契機同時，也需要社會大眾的鼓勵，屏縣府對此相當重視，因此每年都會在4月2日全國「社工日」前夕舉辦慶祝活動，感謝並肯定每一位努力耕耘的專業助人者。

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