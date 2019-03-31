東勢三山國王大王爺誕辰 傳承客家文化

2019-03-31 12:19

〔記者歐素美／台中報導〕今天是農曆2月25日，也是客家人主要信仰「三山國王」中的大王爺「巾山國王」聖誕，東勢最古老的三山國王廟大茅埔「泰興宮」，今天盛大舉行三獻古禮祭典科儀，吸引許多信眾前往參拜祝賀，台中市客委會主委江俊龍也代表市長盧秀燕出席，並準備紅粄供品敬獻祝壽，期待三山國王的忠義精神世代傳承，客家文化發揚光大。

客委會主委江俊龍表示，台中三山國王的信仰分布，堪稱客家先民拓墾歷程的縮影，從彰化鹿港溪湖、台中清水海岸開始，一路沿著農耕重要的水源溯源，踏入土地平曠、水源豐沛的豐原平原，再進入山城地區墾荒。

除了東勢山城地區的客家至今仍保有客語活力外，在移民途中留下來的客家人，因交際需要而與不同族群互動融合，逐漸喪失客語能力，因此三山國王的宗教信仰，成為客家文化相當重要的維繫與傳承管道。

江俊龍指出，三山國王的忠義精神深深影響著客家族群的性格，隨著社會變遷，如今不管山城、海線或都會區的三山國王廟，都成為閩、客族群不分彼此共同信奉的神祇。

市府重視客家文化及客語傳承，今天特別準備紅粄供品為三山國王敬獻祝壽，除表達對神明和客家先民的崇敬之意，同時也具有追本溯源的意義。

台中市客委會表示，東勢大茅埔是目前全國僅存的傳統客家聚落之一，整個聚落以1856年建廟落成的三山國王廟為中心，呼應聚落周邊東、西、南、北四方將寮，形成「一中心四方」，全國獨特的棋盤防禦型式客家聚落，近年來吸引許多學者參訪研究，也成為台中觀光旅遊的重要景點之一。

大茅埔泰興宮管委會指出，大王爺聖誕，廟方準備全豬、全羊、五牲、六乾六濕、果子、紅粄等供品祭拜，並進行傳統三獻古禮祝壽，整個祭祀及酬神活動，從農曆2月24日持續至2月26日止。

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