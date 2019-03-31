承先啟後！南投開辦國寶黃塗山竹藝傳承

2019-03-31 10:56

〔記者謝介裕／南投報導〕為推廣、傳承竹藝文化，南投縣文化局特別開辦「人間國寶」黃塗山竹編工藝結業藝生傳習推廣計畫，在涂素英、黃啟祥及劉興澤等3位老師指導下，17名學員們從竹材的選擇，到漂白、著色、刮青、剖成竹篾、竹篾定寬等程序按部就班學習，受益良多，共為竹藝文化傳承盡分心力。

南投縣竹編大師黃塗山，於2010年獲選為文化部「人間國寶」殊榮，而涂素英、黃啟祥及劉興澤3人，是文化部辦理國家重要傳統藝術「黃塗山竹編工藝」傳習計畫的結業藝生，並通過考核，成為國家「認證」的黃塗山大師嫡傳子弟。

南投縣文化局長林榮森指出，竹編工藝係台灣傳統民間工藝，兼具實用及藝術價值，傳統竹編工藝有各種不同的編織做法，包含挑、壓、彈、插、繞、穿等多重技法，而作品器型的整體構思與表現手法，更充分展現創作者的美學素養與藝術造詣。

涂素英、黃啟祥及劉興澤等3位老師，盡得黃塗山大師之真傳，希望學員能努力學習，屆時，8月底課程告一段後，文化局將透過成果展方式，與各界一起分享竹藝之美。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/