年輕歌手快閃表演 增加基隆委託行商圈生氣

2019-03-29 14:57

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市委託行漸漸有些生氣，市議員童子瑋和年輕歌手委託行巷弄內「快閃」，現場演唱了近1小時，民眾覺得很意外也很開心。

童子瑋說，4月起會在委託行舉辦不同形式的音樂會，時間會在臉書公告，希望為委託行能活絡一點。

基隆委託行曾經風華一時，現已沒落，童子瑋2年前成立了Yes we can 夢想起飛協進會，召喚年輕人一起回來基隆共同努力，這幾年來委託行也起了一些變化，年輕人的工作室進駐。

市府去年底也在這裡設立創生中心，展示一些文創商品，同時推動委託行創生計畫，景觀和商店氛圍逐漸有了生氣。

童子瑋說，基隆年輕歌手練懿樂剛從香港駐唱回國，和查克樂器的歌手得知他計畫在委託行辦音樂會，昨天晚上帶著樂器、音箱來找他，他們就即興在委託行裡唱了起來，很輕鬆，經過的民眾都停下腳步來聽聽歌，看到委託行的新氣象。

童子瑋指出，他和基隆在地年輕歌手接觸過，4月起會在委託行裡舉辦不同形式的音樂會，或唱歌或演奏吉他，大家有志一同，讓委託行活絡起來。

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