彰化第一家！可以喝咖啡看表演的藝文空間 就在‧‧

2019-03-28 20:50

〔記者劉曉欣／彰化報導〕在都會區正時興的咖啡表演廳，彰化也即將誕生！由扎根伸港鄉間16年的萍蓬草兒童劇團，去年進行空間大改造，終於有了獨立排練場，還有可以容納50人的小劇場，以及咖啡吧，讓民眾可以來看表演，還能夠喝咖啡，為鄉間種下藝術的種子！

「終於有了專屬的排練場與小劇場！」萍蓬草兒童劇團的團長郭月媚表示，劇團成立16年，草創時期在學校、公園各地流浪來排演，後來才改造自家的車庫當排演場，但因為經費有限，排演場還要放道具、化妝間，非常的克難，但仍堅持原創劇本的路線，咬緊牙根撐了下來。

郭月媚說，去年決定進行劇團大改造，讓排演場有專屬的空間，並新增小劇場，把原本劇團前方的空地搭建起來，作為咖啡吧。

郭月媚說，早年劇團剛成立時，只求有表演機會，最大的願望就是有自己的小劇場，可以培養劇團的觀眾群，如今願望成真，未來小劇場除了萍蓬草劇團的演出以外，也會邀請其它表演者來演出，同時也會進行演員培訓工作，開辦表演課程，在鄉間種下藝術的種子。

「為什麼不開在彰化市？」郭月媚說，許多人都問她，為何選在海線鄉間開辦表演咖啡廳，但她認為，當初選在伸港出發，對伸港有很深的感情，都會區不缺藝文空間，但對伸港而言，卻是唯一，希望透過彰化縣第一家表演咖啡廳成立，有更多人走入伸港來喝咖啡、看表演。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/