挑戰道德底線 高雄電影館獨家放映《去他X的放蕩青春》

2019-03-28 13:14

〔記者黃佳琳／高雄報導〕真槍實彈、毫不遮掩的性愛畫面，荷蘭導演瑞內埃勒初試啼聲就讓鹿特丹影展大開眼界的《去他X的放蕩青春》，4月將在高雄電影館獨家上映；高雄電影館更力挺《去》片藝術價值，將絕美的少年少女背部全裸海報設置於封面，在臉書公布時也引發一陣熱議。

高雄電影館表示，電影《去他 X 的放蕩青春》改編自荷蘭真人真事，幾位青春正盛的主配角，在片中毫不扭捏赤裸展現地青春肉體之美，真槍實彈性愛場面令人歎為觀止，在陽光燦爛青春明媚之美的背後，挑戰道德底線的故事情節令人瞠目結舌，一窺荷蘭年輕世代的猖狂不羈與青春變調。

此外，高雄電影館也將在4月選映全台話題不斷、賺人熱淚的台片《老大人》。由醫療寫實劇《麻醉風暴2》導演洪伯豪執導，集結資深演員小戽斗、喜翔、黃嘉千等金獎陣容同台飆戲，大膽碰觸國片少見的老年情感議題，以身旁平凡的日常，刻畫出最觸動人心的篇章，打造年度最揪心的親情大作。

《老大人》正式預告發佈後，上線三天便突破百萬觀看次數，揪心劇情也引發網友討論熱潮。《老大人》將在高雄電影館上映，電影館也邀請導演洪伯豪參與4月6日下午2點的《老大人》的映後座談，請影迷們把握與導演面對面對話機會。

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