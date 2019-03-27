嘉義藝術節將登場 30日十鼓擊樂團戶外免費演出

2019-03-27 23:08

〔記者丁偉杰／嘉市報導〕「2019嘉義藝術節」來囉！3月29日晚間7點半在嘉義市文化局音樂廳開幕首場音樂會「琴有獨春」，由三位嘉義在地音樂家葉哲睿、洪萃嶷、孔維良首度聯手合作演出，緊接著，30日下午4點在嘉義文創園區還有十鼓擊樂團戶外開幕盛大演出「奮力義擊」，免費供觀眾欣賞。為期1個月的藝術節活動總共32場，熱鬧滾滾，可上官網查詢：（http://www.2019chiayifestival.com/）。

嘉義市長黃敏惠今天主持藝術節系列活動記者會，並與直播主琳琳一起同台直播。黃說，今年主題「藝饗嘉」是指「藝術饗宴在嘉義」，這和「異想家」同音，希望大家都能在這場藝術盛宴中，天馬行空、異想天開的感受藝術帶來的歡樂幻想。

嘉義市文化局代理局長林金龍說，今年加碼首推特定限量版「音樂廳之友」卡，憑卡購買文化局自辦售票場次節目可享8折優惠，也享有合作特約店家的超值優惠（店家優惠至明年4月30日），藝術節活動現場提供免費申辦，限量3千張。

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