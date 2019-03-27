不是底渣！焚化再生粒料鋪路 張麗善：請大家放心

2019-03-27 17:30

〔記者廖淑玲／雲林報導〕雲林高鐵特定區南側道路使用焚化再生料粒引發安全質疑，雲林縣長張麗善今天率隊現勘，重申使用的不是底渣，而是經過再處理、且由環保局全程追蹤、管控、不含重金屬及戴奧辛的再生粒料。

張麗善今天由雲林縣府工務處長汪令堯陪同，視察虎尾高鐵站區南側道路改善工程，這個路段就是使用焚化再生料粒道路基底層填築級配，有地方民代質疑安全性，引發關注。

汪令堯指出，縣府邀請專家學者並會同環保局多次研商使用方式及配套措施，最後考量技術可行性及雲林農業縣特性，依環保署規定利用固化過的控制性低強度回填材料（CLSM），取代級配作為道路施工底層的填築。

汪令堯說，目前施作範圍有虎尾雲林高鐵特定區站區北側及站區南側等5個專案，其中農民慣稱「舊西螺路」的北工區工程進度超過80％，預計4月30日前完工通車，將會是使用焚化再生粒料第一個完工通車的專案。

張麗善今天現勘時，特別感謝工務處及現場施作工人不辭辛苦，同時也說明大家有疑慮的臭味及安全性，她說，焚化再生粒料使用的流程會由環保局作統合管制，焚化再生粒料運回後由環保單位統一管理，不會堆置在工地現場，當公共工程有使用需求時再向環保局申請使用，出料過程也由環保局全程追蹤管控。

張麗善重申，除了由環保局保證料源，工程單位也會確保品質符合規範，無重金屬及戴奧辛，與水泥混合固化不會發臭，她也要求只能用在道路工程，不能使用在臨近民生用水及養殖水源區，工程現場也預留觀測井由環保局長期監測。

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