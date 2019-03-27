不是底渣！焚化再生粒料鋪路 張麗善：請大家放心

〔記者廖淑玲／雲林報導〕雲林高鐵特定區南側道路使用焚化再生料粒引發安全質疑，雲林縣長張麗善今天率隊現勘，重申使用的不是底渣，而是經過再處理、且由環保局全程追蹤、管控、不含重金屬及戴奧辛的再生粒料。
張麗善今天由雲林縣府工務處長汪令堯陪同，視察虎尾高鐵站區南側道路改善工程，這個路段就是使用焚化再生料粒道路基底層填築級配，有地方民代質疑安全性，引發關注。
汪令堯指出，縣府邀請專家學者並會同環保局多次研商使用方式及配套措施，最後考量技術可行性及雲林農業縣特性，依環保署規定利用固化過的控制性低強度回填材料（CLSM），取代級配作為道路施工底層的填築。
汪令堯說，目前施作範圍有虎尾雲林高鐵特定區站區北側及站區南側等5個專案，其中農民慣稱「舊西螺路」的北工區工程進度超過80％，預計4月30日前完工通車，將會是使用焚化再生粒料第一個完工通車的專案。
張麗善今天現勘時，特別感謝工務處及現場施作工人不辭辛苦，同時也說明大家有疑慮的臭味及安全性，她說，焚化再生粒料使用的流程會由環保局作統合管制，焚化再生粒料運回後由環保單位統一管理，不會堆置在工地現場，當公共工程有使用需求時再向環保局申請使用，出料過程也由環保局全程追蹤管控。
張麗善重申，除了由環保局保證料源，工程單位也會確保品質符合規範，無重金屬及戴奧辛，與水泥混合固化不會發臭，她也要求只能用在道路工程，不能使用在臨近民生用水及養殖水源區，工程現場也預留觀測井由環保局長期監測。
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使用焚化再生粒料取代道路基底層填築級配的道路現況。（記者廖淑玲攝）
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雲林縣府工務處長汪令堯（右）現場簡報。（記者廖淑玲攝）
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焚化再生粒料取代道路基底層填築級配標準流程。（記者廖淑玲攝）
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雲林縣長張麗善由雲林縣府工務處長汪令堯陪同視察虎尾高鐵站區南側道路改善工程。（記者廖淑玲攝）
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工程人員預留觀測井便於長期監測。（記者廖淑玲攝）
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