台東監理站夜間機車考照 4/1起全面網路預約

2019-03-27 10:12

［記者王秀亭／台東報導］台東監理站為方便民眾考機車駕照，每月第一個星期三提供夜間機車考照服務，但從4月起不再採網路、現場報名的雙軌制，全面改採網路預約報名，不再受理現場報名。

台東監理站長周志昌表示，因應已有考機車駕照資格的高中職、專科學生及上班族，無法請假到監理站考照，該監理站夜間機車考照服務已行之多年。

周志昌說，以往皆採雙軌制方式報名，但去年12月1日起新增機車防禦駕駛初考領駕照前講習項目，講習時間增長為2小時，若採項場報名、考前初領講習、筆試、路考時間及民眾領取駕照時間，考生通常會延誤至晚間9時以後才能返家，恐有安全疑慮。

周志昌指出，公路總局各區監理所站逐步推動考照預約制，現今網路使用也越來越普及，加上夜間考照時間恐過晚，影響考生及家長安危等考量下，台東監理站決定從 4月3日取消夜間機車考照現場報名，全面改以網路預約報名，另平日上午機車考照也將逐步減少現場可受理名額，以達到全面考照網路預約制。

民眾至少於考試前1日至監理服務網，夜間考照當天晚上6時前至本站2樓備妥「身分證正本」、「體檢合格之機車駕駛完成報到繳費。

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