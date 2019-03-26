比悲傷更悲傷 一號之差錯失百萬大獎

2019-03-26 11:23

〔即時新聞／綜合報導〕今年1、2月統一發票昨天開獎，有網友在爆廢公社網站上曬出與200萬特獎號碼相同，但排列順序有些微落差的發票，讓其他人看到都替他大嘆可惜，想不到竟意外釣出另名與千萬特別獎獎號僅差一號的網友，原PO笑回「有安慰到我」，其他網友也笑回「天涯淪落人」、「比悲傷更悲傷的故事」。

依照財政部公告，2019年1-2月期統一發票中獎號碼，千萬特別獎「00106725」；200萬特獎「90819218」；20萬頭獎3組號碼分別為「13440631」、「26650552」、「09775722」，本期增開六獎2組為「809」、「264」。

有網友認為，原PO手中的200萬元特獎發票和千萬特別獎差1號的發票，雖號碼不正確，但末3碼排序和開出獎號相符，應該仍有200元獎金可領，不過統一發票給獎辦法規定，「200元普獎」獎號必須和中獎金額20萬元的「頭獎」獎號末3碼相或增開六獎的獎號相符才行，換句話說，千萬特別獎和200萬元特獎發票只要獎號稍不相符，等同完全沒有中獎。

財政部表示，統一發票對獎規範很明確，獎號需要和中獎獎號一致、要有消費金額不能是零元發票、不能是打統編的發票、中獎發票需要妥善保存不能毀損等，且必須在規定期限內領獎，否則不能領到錢，以1、2月統一發票為例，領獎期限在今年4月6日至7月5日止，逾期也無法兌領。

每2個月的小確幸對獎大賽，如果擔心對獎太刺激，財政部建議民眾可以下載統一發票對獎APP，除了可以避免獎號計算錯誤，還可快速確認是否中獎，避免錯失奪得大獎的機會。

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