去年台南安南區大淹水 陳亭妃邀官方、里長找防洪藥方

2019-03-25 20:34

〔記者王俊忠／台南報導〕汛期將屆，針對屢釀水患的台南市安南區，立委陳亭妃今下午邀集水利署、市府水利局主管與安南區里長們，針對今年汛期防洪作為舉行座談。陳亭妃表示，除已爭取到位的近26億元工程逐步展開外，未完工前的緊急應變措施是當務之急。經里長提出包括清淤、增加抽水機、設防水閘板等措施，相關單位應於1個月內回應及規劃應變，希望安南區預防作為成為全市自主防汛示範區。

去年823水患，安南區有一半以上區域淹水，民眾飽受水患之苦，陳亭妃今邀集水利署長賴建信、第六河川局長邱忠川、市府水利局總工程司詹益欽、工務局總工程司王雅禾，安南區里長33人出席關心今年防洪措施，多位里長當面向水利主管人員提出清淤、增加抽水機、闢滯洪池等訴求，作為今年防洪參考依據。

陳亭妃表示，安南區歷經多年水患，經她向總統蔡英文與水利署等中央機關大力爭取近26億元治水經費，少部分如安中路、長溪路工程一再流標有待檢討是否提高標價以吸引廠商投標外，大多數水利工程均逐步發包施工中，但在完工之前，如何採取緊急應變措施，減少淹水釀災是當務之急。

水利署長賴建信說，期待透過大家努力，今年達成進水小、退水大的目標，因為地勢低漥天然條件限制，希望藉由里長們協助在上游地帶找到農地成為臨時滯洪池，如果在安南區設4個滯洪池，每座10公頃，洪汛期可望降低1公分積水、能大為減少災害。同時，將以易淹水區測試裝設新型防水閘板，如果效果良好會擴大辦理。

座談會歸納結論為1、每位里長意見及處置作為請相關水利單位匯整在1個月內回覆；2、長溪路與同安街工程一再流標有待檢討並且提出5至8月汛期應變作為；3、防水閘板應納入防洪規劃，再加臨時抽水機，例如原佃里、溪心里、頂安里、安慶里、梅花里、鳳凰里、安東里等易淹水地區應測試加裝防水閘板，預先進行防汛演練；4、各箱涵、滯洪池應即刻清淤；5、本淵寮、海尾寮等地區已有抽水站仍有部分地區淹水，明顯有死角，應提出檢討方案、消弭淹水情況。

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