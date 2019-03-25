急診醫師組樂團出音樂書 展現對患者、家屬生命關懷

2019-03-25 17:59

〔記者王俊忠／台南報導〕「玫瑰墓」樂團成軍13年、耗時8年創作，終於在今年出版首部音樂書專輯，特別的是主唱之一與詞曲創作者是台南市立醫院急診部主任蘇世揚醫師。他說，131首創作歌曲都是依據真實故事為背景創作而成，大多是工作裡遇到的患者或家屬感人故事，這本別出心裁的音樂書收納20個故事、16首歌，展現他與團員們對生命的關懷。

「玫瑰墓」取自「玫瑰木」諧音，它是原聲樂器木吉他的重要材料。蘇世揚說，樂團會取名玫瑰墓是隱喻生命美好可貴，但終究要面對死亡，他的音樂創作充滿對生、老、病、死、人文、社會、親情的省思與關懷，是以醫學視角彈奏出人文關懷的搖滾曲調。

急診室醫師平常工作是白天班與大小夜輪值，除面對各種患者及與死神拔河的時間壓力，勤務勞動力大，更要面臨輪班工作、調整時差。蘇世揚說，決定為樂團出版音樂書，開始一連串瘋狂錄音工程，是8年來耗費精力、犧牲家庭生活下的血汗結晶。

擔任樂團團長的蘇世揚感謝團員主奏吉他手陳竑道、BASS手主唱周逸凡（小凡）、鼓手主唱趙家麟（小趙）、小提琴、鋼琴手陳沛彣的全力協助，讓音樂書能順利問世。

音樂書裡的「歇斯底里的無奈」談的是4個不同主角各自演繹精神疾病的無奈；「沙漏」是以沙漏比喻人的身體，當沙子流盡，一生也將到盡頭，談的是癌末患者故事；「拾荒的小孩」是1位在急診室角落哭泣的小女孩，人生面臨酒精性肝硬化的父親與驟逝、拾荒阿嬤的故事；至於「回憶的抽屜」則是蘇世揚描寫忘年之交—李伯對亡妻的思念，也是蘇醫師對李伯的思念。

早期玫瑰墓樂團會到音樂餐廳演唱，如今不接外場表演、轉型為音樂演講模式，搭配事件照片、歌詞、投影片播放與現場演唱，能讓聽眾更融入情境，不少聽眾沉浸音樂氛圍深受感動。購書資訊與近期音樂演講時間地點，可上網查詢玫瑰墓臉書粉絲專頁。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/