春天來了蟲知道 戶外活動留意「空降部隊」

2019-03-25 12:41

〔記者沈佩瑤／台北報導〕春天到，毛毛蟲大軍蠢蠢欲動！台北市立動物園提醒，某些毛蟲的刺毛會讓天敵攻擊後產生紅腫刺痛或引發過敏反應，喜歡到戶外走動的民眾，如果遇到色彩斑斕的毛毛蟲，請不要用手直接抓取或拍落牠們，建議用隨身物品或是樹枝，將牠們輕輕的放回周遭即可。

動物園表示，毛毛蟲是蝴蝶與蛾幼蟲的俗稱，許多人對其身上佈滿的毛與柔軟的身體而感到害怕，但毛毛蟲身上的構造，是為了警告掠食者及保護自己而演化出的防禦機制呢！一些小型掠食者不太喜歡毛本身的口感；某些毛蟲的刺毛會讓天敵攻擊後產生紅腫刺痛或引發過敏反應，有些種類再配合上鮮豔的顏色更讓捕食者退避三舍；而較為低調的種類，則選擇讓自身與四周圍環境融合在一起，使掠食者難以發現來逃過一劫。

由於有些毛毛蟲為了在樹上活動，除了靠自己的腳，還會分泌絲線幫助固定，在受到驚嚇時逼不得已垂降下來，再利用絲線慢慢回到樹木上，不少人都曾被從天而降的「空降部隊」突襲，或是不小心觸摸到攀附在身上的毛毛蟲，搞到全身過敏發癢。

動物園提醒，在野外如果真的不小心被毛毛蟲攀附到身上，請記得不要用手直接抓取或拍落，建議用隨身物品或是樹枝，將牠們輕輕的放回周遭即可。下次若有機會看到毛毛蟲時，不妨多花一些時間觀察，看看牠們身上的外觀與構造，並期待牠們都能順利地長大，將來還能與牠們的成蟲有再一次美麗的邂逅！

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