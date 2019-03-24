醫病》25歲女性經痛難耐 兩側卵巢囊腫黏成一大塊

2019-03-24 23:44

〔記者林惠琴／台北報導〕一名年僅25歲的女性，長期經痛難耐，飽受子宮內膜異位症所苦，甚至後來兩邊卵巢都長出6公分以上的巧克力囊腫，且囊腫過大沾黏成一大塊，導致嚴重經痛，經手術後仍復發，但在使用新型口服黃體素治療後，終於成功緩解症狀，生活品質大獲改善。

台灣子宮內膜異位症學會理事長曾啟瑞表示，「子宮內膜異位症」是育齡女性常見疾病，幾乎每10位就有1位。此外，根據研究顯示，不孕症女性同時罹患子宮內膜異位症者甚至占了25%。

不過，曾啟瑞指出，多數女性容易忽略子宮內膜異位症狀帶來的警訊，例如經痛、性交痛、腹瀉及不孕等，若有疑似狀況可提高警覺。

台大醫院新竹分院婦產部主任童寶玲說明，目前治療子宮內膜異位症以緩解疼痛與不孕治療為準，原則上先以藥物治療，達到不必手術或延後手術的目標，即便接受手術，術後也應搭配長期藥物治療避免復發。

每年3月的其中一個星期六為「世界子宮內膜異位日」，今年訂於3月30日，此一國際紀念日的設立，目的是希望大家多加關注子宮內膜異位症帶來的經痛及不孕威脅。

為了響應世界子宮內膜異位日，台灣子宮內膜異位症學會首度舉辦「ENDO舞勝利趴COVER ENDO舞比賽」，將子宮內膜異位症的症狀編寫成歌曲配上舞步，吸引超過60組參賽者提供作品，透過節奏感極強的洗腦詞曲，傳達疾病的疼痛、復發特性，以及長期治療的重要性。

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