綠化山城苗栗 林務局贈2000樹苗

2019-03-24 13:07

［記者鄭名翔／苗栗報導］趕在植樹月尾聲，行政院農業委員會林務局推廣「延伸島嶼生命綠」，最終站來到苗栗縣造橋鄉，今早苗栗縣長徐耀昌、立法委員陳超明、造橋鄉長黃天貴等一同在造橋車站旁公園種下緋紅櫻，並於現場發放2000株樹苗，同時頒獎給復耕「石虎米」有成的苗栗自然生態學會，期盼持續打造環境友善城市。

徐耀昌表示，坐落於群山間的山城苗栗，擁有豐富的自然綠地，而縣府配合林務局獎勵造林計畫已22年，造林面積已近千公頃，而趕在植樹月尾聲，春雨解旱，眾人一同種下林務局提供的茶花、含笑、桂花、緋紅櫻等，期待來年可見豐富宜人的綠蔭美景。

而林務局也特頒發「2018年社區林業計畫優等社區」獎項給推動友善耕作石虎米的苗栗自然生態學會，代表受獎的許火淞表示，學會3年前開始於通霄鎮楓樹社區打造約2公頃的石虎米稻田，利用自然生態鏈、不噴農藥除草劑、不用化學肥料的無毒農法，使農地裡生機勃勃。

許火淞說，經團隊及農民們齊心努力，該地多次拍到石虎、食蟹獴等珍貴物種，顯見當地生態復育有成，已成為許多珍稀動物的天然狩獵場，而自然無毒的石虎米也逐漸受大眾接受，此次獲獎更讓學會更添強心針。

而儘管天空飄著綿綿細雨，但今早仍有約300名民眾撐傘排隊領樹苗，新竹林管處準備2000株茶花、含笑、桂花也被熱情民眾領取一空，希望讓城市處處充滿綠蔭。

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