麥來！勞檢員宣導勞基法 廠商存疑搜證下次罰

2019-03-19 15:46

〔記者張聰秋／彰化報導〕拜託還是別來吧！彰化縣政府勞工處執行勞動部訂定「勞動條件落實法律遵循實施計畫」，將花半年時間訪視全縣30人以下工廠宣導勞基法，不過，由於輔導員仍然由勞工處勞檢員前往，以往勞檢員到工廠稽查發現違規就是開罰，這回以法遵名義進行訪視，表面友善卻會讓人存疑，這次不罰、下次就來罰，甚至要不要送禮感謝輔導也讓廠商很困擾。

彰化縣30人以下廠商占92.78%計2萬3815家、31人以上不到8%才1873家，依照法遵實施計畫，30人以下由地方政府執行，30人以上和高風險的3高行業「高工時、高違規、高風險」由勞動部職業安全衛生署中區職業安全衛生中心抽選檢查。

從這個月起到今年11月30日止，勞工處針對縣內30人以下廠商進行法遵訪視，預計執行1000場次以上的法遵訪視，勞檢員將以行政指導方式，協助廠商瞭解現行勞基法令，過程中如發現需要改善部分，勞檢員將向廠商說明可適用的規定及改善建議，並追蹤改善情形，對於拒絕接受訪視或遲未改善廠商，勞工處也會有後續的監督作為。

不少廠商說，法遵訪視感覺就是先來「搜證」，保留證據作為日後突擊檢查。還有廠商說，小工廠上班就是開始忙碌，勞檢員善意來宣導，感覺來幫忙的，廠商是否要識相送禮致謝。

許多廠商說，勞檢員來宣導發現違規到時是罰還是不罰？廠商若不提供員工的上班資料和薪水計算方式，還能宣導嗎？法遵訪視會讓廠商有壓力。

對此，勞工處副處長何俊昇指出，公務員依法行事，就算宣導，也不能收禮，以前沒有輔導機制，過去勞檢員稽查工廠，好比戴著鋼盔往前衝，現在有了法遵實施計畫，法遵是行政指導，行政指導不同於勞動檢查，就是讓勞檢員於法有據，可以開大門、走大路，並且首次用輔導代替開罰，訪視之前也會行文事業單位說明緣由和訪視時間，跟無預警的突擊稽查不同。

何俊昇表示，訪視過程不會強迫業者提供員工上班資料，但建議廠商可以提供，以利針對問題給予輔導，輔導發現違規會勸導業者改善，符合法令規範，一般來說，民眾向勞工處申訴，勞工處才會稽查開罰，但若是中央專案計畫就另當別論。

勞工處分析，彰化縣工廠常見的違規情形，以加班費核算方式、超時加班、特休計算居多。

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