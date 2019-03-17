萬金石馬拉松 清晨開跑 大馬甜心、最速女律師領跑

〔記者俞肇福／新北報導〕全台唯一銀標賽事「2019新北市萬金石馬拉松」今天早上清晨登場，來自29國共350位外籍選手參加，其中超過40位國內外菁英好手，沿途有熱情民眾加油，還有運動名人領跑及終點頒獎，展開一場兼具國際專業及運動歡樂的嘉年華。
新北市長侯友宜說，萬金石馬拉松今年第17年舉辦，他就參加了12次，一路上看著他從地方賽事躍升為國際銀標認證賽事，要感謝所有團隊的努力，希望未來朝金標邁進。
今天賽事有大馬甜心林明禎與最速女律師邱鏡貽領跑，終點線有跨欄王子陳傑、森林王子張泰山等人迎接，位跑者掛上萬金石馬拉松獨一無二的獎牌。
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新北市長侯友宜說，萬金石馬拉松舉辦第１７屆，他參加了１２次，從地方型比賽到國際認證的銀標賽事，希望朝金牌認證努力。（記者俞肇福攝）
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全台唯一銀標賽事「2019新北市萬金石馬拉松」今天早上清晨登場，現場萬頭鑽動，選手在濕冷的天氣中等待出發。（記者俞肇福攝）
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全台唯一銀標賽事「2019新北市萬金石馬拉松」今天早上清晨登場，現場萬頭鑽動，選手在濕冷的天氣中邁開大步起跑。（記者俞肇福攝）
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全台唯一銀標賽事「2019新北市萬金石馬拉松」今天早上清晨登場，選手沿著海岸線邁開大步爭取人生的紀錄，圖為選手通過萬金石馬拉松的折返點。（記者俞肇福攝）
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