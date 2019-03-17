萬金石馬拉松 清晨開跑 大馬甜心、最速女律師領跑

2019-03-17 08:11

〔記者俞肇福／新北報導〕全台唯一銀標賽事「2019新北市萬金石馬拉松」今天早上清晨登場，來自29國共350位外籍選手參加，其中超過40位國內外菁英好手，沿途有熱情民眾加油，還有運動名人領跑及終點頒獎，展開一場兼具國際專業及運動歡樂的嘉年華。

新北市長侯友宜說，萬金石馬拉松今年第17年舉辦，他就參加了12次，一路上看著他從地方賽事躍升為國際銀標認證賽事，要感謝所有團隊的努力，希望未來朝金標邁進。

今天賽事有大馬甜心林明禎與最速女律師邱鏡貽領跑，終點線有跨欄王子陳傑、森林王子張泰山等人迎接，位跑者掛上萬金石馬拉松獨一無二的獎牌。

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