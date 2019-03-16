國人不生、晚生 醫師：卵巢癌、子宮內膜癌也年輕化

2019-03-16 22:22

〔記者吳亮儀／台北報導〕不只乳癌年輕化，婦科疾病包括卵巢癌、子宮內膜癌等癌症也年輕化，且原因多和乳癌相關：台灣人越來越晚生，且生得少。

北醫附醫婦產部主任劉偉民說，卵巢癌、子宮內膜癌和乳癌等罹病原因，都有很大共同的主因是國人不生、晚生或少生，因卵巢持續分泌雌激素（女性荷爾蒙），「它對身體是持續的轟炸」。

劉偉民說，現在門診越來越常看到罹患這類癌症的年輕婦女，她們都沒生育，而罹患卵巢癌、子宮內膜癌，他說：「50年前大家都生很多，當年的婦人來婦產科就診，是因為生太多而子宮脫垂，但現在年輕人是不生育而罹癌。」

北醫附醫婦產部日前也整理2016年到2018年醫院卵巢癌的數據報告，40歲以下的年輕病患佔了約2成，且較國外罹病年齡中位數的63歲，我國中位數足足少了15歲。

劉偉民說，其實懷孕對女性是福音，那一年內身體停止分泌雌激素，等於讓身體休息，若加上哺乳、身體可休息更久，少了雌激素的持續轟炸，因此多生點其實也是保護女性健康。

劉偉民說，看國衛院的乳癌研究，和他自己在臨床的觀察和統計，其實關鍵原因都和不生或少生有關，這和我國社會現況息息相關，「少子化不只是國安問題，也是女性極重要的健康問題」。

罹患卵巢癌初期症狀不明顯，後期會出現脹氣、腹脹、骨盆痛等問題，癌細胞也容易擴散到腹膜、淋巴結、肺臟、肝臟等部位。

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