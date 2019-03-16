「相招來檢查、身體卡麥差」 雲縣整合性健康篩檢開跑

2019-03-16 13:50

〔記者林國賢／雲林報導〕雲林縣醫療資源分布不均，偏鄉就醫交通不便，縣府與縣內醫療機構合作，巡迴各鄉鎮市舉辦25場「相招來檢查、身體卡麥差」整合性社區健康篩檢服務，照護縣民健康，首場今天在東勢鄉舉辦，吸引民眾排隊為健康把關。

雲林縣衛生局長曾春美、機要秘書陳志揚早上也到現場，呼籲民眾踴躍接受篩檢，及早發現病癥及早接受妥善治療。

曾春美說，雲林縣府推動整合性社區健康檢查已進入第14年，發現近年肝癌、口腔癌、結腸直腸癌等癌症死亡率有增加趨勢，且高於全國平均值，推測除老年人口比例高外，生活作息與飲食習慣也可能是原因，要特別留意。

陳志揚表示，規律運動、作息正常及均衡飲食，是維護身體健康基本要訣，透過醫療篩檢發現病癥，及早治療也是非常重要一環，縣府會持續推動整合性社區健康篩檢服務。

今年篩檢提供服務項目包括成人健康檢查抽血項目（飯前血糖、總膽固醇、高密度脂蛋白膽固醇、肝功能、腎功能、三酸甘油酯）、尿液檢查、B、C型肝炎篩檢、子宮頸癌、口腔癌、大腸直腸癌醫師解說報告、保健諮詢、健康講座及異常個案轉介。

為加強對年長者的健康把關，另結合「65歲以上長者健康檢查補助計畫」，針對65歲以上長者加驗AFP甲型胎兒蛋白、T4甲狀腺素、TSH甲狀腺刺激素男性、EKG心電圖檢查、失智症量表篩檢。

曾春美表示，各鄉鎮健檢活動內容及時間，公告於雲林縣衛生局網站：http://www.ylshb.gov.tw/，民眾也可洽各鄉鎮市衛生所。

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