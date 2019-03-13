「福蝠山陽」公園有條梯田登山步道 形成大肚小秘境

2019-03-13 14:23

〔記者蘇金鳳／台中報導〕中市大肚山陽里有一處同時擁有公園及登山步道的小秘境。

山陽里位在大肚山腳下，俗稱「山仔腳」，里內有一處台鐵用地，原本台鐵要用來興建宿舍，但不知為何未蓋，因此荒蕪多年，雜草叢生。

7年前，山陽社區發展協會理事長陳樹根認為如此大的一塊空地應好好利用，在獲得台鐵同意後，社區人花了4年時間，合力整地，打造成為一處廣達至少一公頃的「福蝠山陽」公園，不但種植櫻花、杜鵑花、扶桑花等各式花種及還有各式樹種。

整座公園至少有一公頃，志工們把公園劃分為櫻花步道、玫瑰園、植生池、苗圃等，平時，社區的民眾都會沿著步道散步，尤其是此時正是百花盛開時期，櫻花、杜鵑正綻放著，公園五顏六色，漫步其中，非常舒服。

此外，公園旁還有槌球場、小舞台，讓社區民眾可以在此辦活動及打槌球。

陳樹根表示，當時公園在命名時，社造老師發現公園附近有公墓，一般人視墓地為福地，而當時，天空還有蝙蝠在盤旋著，因此便命名為「福蝠山陽」公園。

去年，陳樹根與當時是總幹事現在為山陽里長陳建智認為，公園後方的的梯田，雜草林立，應該再重新整理，可與公園結合成一處休憩處，更增「福蝠山陽」公園的內涵。

協會向內政部爭取到經費，將雜草林立的梯田重新整理，鋪上步道及堆上石牆，採取自然的工法，保留了原始風貌，在去年底完工，志工們還在步道兩旁種滿桂花，希望桂花樹長大後，成為「桂花巷」。

梯田步道繞著大肚山地形而建，如同一處登山步道，相當有特色，來輔導的社造老師讚不絕口，也對小小社區竟擁有寬達至少2公頃寬的公園及登山步道，直稱難得。

「福蝠山陽」公園後方的梯田步道，登到頂可看到一處福德祠，民眾可在此休息，而從花園登上步道到福德祠，至少可走15至20分鐘。

在梯田步道完工後，更增加公園的可遊性，已成為大肚的小秘境。

陳樹根表示，因經費有限，梯田步道進一步的綠美化還要逐年進行。

相關影音

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/