太誇張！中央銀行徵工友 被爆資格限曾代表國家參加奧運...

2019-03-12 10:02

〔即時新聞／綜合報導〕有媒體報導，中央銀行開出工友職缺，主要負責一般事務性工作、需辦運重物等交辦事項，月薪約2萬3600至2萬5000，且需符合特定資格條件，即代表參加國際賽事，讓爆料者覺得誇張、不尊重體育選手，彷彿需要靠人施捨工作。

《蘋果體育》報導，根據爆料者提供「工友評選公告」顯示，文中第5項提到，除了要符合國中以上學校畢業、品行端正無不良紀錄、經醫療院所體格檢查，足以勝任所指派的工作，還得「曾代表國家參加奧運、亞運、東亞運、世大運，及國際單項運動總會主辦之世界正式錦標（盃）賽或同等級賽事，或亞洲正式錦標（盃）賽之退役選手」。

文中提及，待遇月薪約23.6K至25K（不含加班費），工作內容為公文傳遞、辦公室環境整理、一般事務性工作與交辦事項，並在末尾加註需搬運重物。

報導指出，爆料者質疑，美其名是照顧體育選手，但卻「卻凸顯對體育選手的不尊重」，使原本好意變得具針對性，宛若訴說這些人沒前途，「需要靠你施捨這個工作」。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/