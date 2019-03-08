師生循古法打造阿美族家屋 以樹幹取代鋼筋水泥

2019-03-08 13:08

［記者王峻祺／花蓮報導］花蓮縣富里鄉永豐國小，全校共有29名學生，其中8成都是阿美族人，去年獲教育部「原住民重點學校新校園運動」經費補助後，立即投入傳統家屋重建，耗時3個月，師生以樹幹取代鋼筋，黃藤、木樁作為釘子、茅草覆蓋屋頂，終於完成2座「全自然」建築，未來將作為「部落教室」，並邀耆老入校為師，傳承阿美文化。

位在花蓮最南端的永豐國小，坐落在縱谷平原上，山脈環繞、風景氣候宜人，還有源自海岸山脈、屬秀姑巒河系的鱉溪流經部落，是當地族人的主要生活圈；去年永豐獲教育部經費補助30萬元後，師生在1點多公頃的校地上，另闢一處作為重建傳統家屋基地。

去年11月起，師生與部落族人著手興建家屋，由耆老投入設計，堅持以取材大自然的古法建造，選用直徑約30公分的樹幹作樑柱，還一起動手削樹皮、磨木頭，並和部落媽媽上山採集用來綑綁的黃藤及覆蓋屋頂的茅草，歷經3個月後，終於在今年2月底正式落成。

負責指導監工的83歲老頭目呂正雄說，因堅持全自然古法，讓原本只需3天的工程，耗時近3個月才完工，並因應花蓮地震、颱風頻繁，強化家屋的耐風及耐震強度，看到師生願意投入傳承阿美文化，讓部落相當感動，「說什麼都要拚全力完成。」

永豐國小校長伍玉成說，以樹幹取代鋼筋，黃藤、木樁作為釘子及茅草取代水泥屋頂的家屋，穩固程度不輸一般建材，40名師生同時坐在屋頂上也不會塌陷，這是族人智慧的展現，未來這2座包括約19坪的聚會所及12坪的廚房和倉庫，要作為「部落教室」使用，並搭配一旁的野菜農園，真正落實原民文化教育。

他強調，師生跟著族人搭建房舍，是體驗傳統文化的實踐過程，家屋落成更是責任的開始，未來學校的原住民教育不只會在校園內進行，也將與社區部落結合，推出部落遊程，並持續向中央爭取經費，增建阿美族傳統文化的教育場域。

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