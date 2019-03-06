二信高中陳則均入選生物奧林匹亞國手選拔營

2019-03-06 12:13

〔記者林欣漢／基隆報導〕基隆市二信高中普通科三年級陳則均，從小喜歡養鳥、魚、烏龜等小動物及植物，啟發對生物的興趣，他在3685名參與選拔的學生中脫穎而出，入選前30名才有資格參加、4月在中山大學舉辦的國手選拔營，表現不俗。

陳則均說，小時候就喜歡養小動物，魚、鳥、烏龜他都養過，家裡也有一小片空間拿來種植，這些動植物伴隨他的讀書生涯，一直到高三在高中生物學科能力競賽，獲得新北區（含基隆市）複賽第3名，才覺得自己還頗有天分，決定進一步挑戰生物奧林匹亞初賽。

二信高中表示，陳則均在全國3685名好手的激烈競爭下得到特優，進入生物奧林匹亞競賽複賽，再從200多人中擠進全國前30名，獲選參加4月在中山大學舉辦的國手選拔營，殊為不易。

陳則均為了準備比賽，曾到陽明大學、國家衛生研究院學習高階實驗操作，他說，一路走來發現自己不僅喜歡生物學，也從競賽過程中讓自己更確定未來的發展方向與目標，會盡力為自己找到可以揮灑的舞台及空間，以進軍7月在匈牙利登場的國際生物奧林匹亞競賽為目標。

二信高中表示，近2年學生在國際太陽能車競賽、國際發明展競賽、德國紅點競賽都拿到亮麗的成績，在各項學科競賽成績或是畢業後的進路，也漸漸看到學生放眼國際的競爭力，學校會持續扮演支持學生多元展能的角色。

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