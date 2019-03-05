立委許淑華「比武招親」 獎品是「陪喝下午茶」

2019-03-05 17:17

〔記者黃佳琳／高雄報導〕高雄內門有總鋪師的故鄉之稱，被列為全國十二大節慶之一的內門宋江陣，每年舉辦期間都會準備總鋪師料理邀民眾大啖美食，曾在高雄市長選戰期間賣力輔選的立委許淑華，此次義務替宋江陣代言，觀光局替她舉辦「比武招親」，贏家可以和許淑華「共進下午茶」。

「吃辦桌也吃氣氛！」觀光局長潘恆旭說，今年特別與實踐大學時尚設計系合作，結合在地物產花卉，將桌宴融合美學，把辦桌文化濃郁的生命力及人情味，以紅色火鶴、金黃色文心蘭點綴，如煙火般地綻放，更用內門的蔬果及國際盛名的火鶴花朵更是傳達出辦桌文化力與美的能量特色，讓辦桌文化再提升。

潘恆旭指出，今年登場的四大總鋪師傅，有擅長以復古兼具平埔風味的机振良、及曾擔任南海紫竹寺認證的掌鼎總鋪師的吳義雄、有師承父祖輩手藝的薛金丁、以及立足內門旗山，將辦桌產業打響名號到全國的高手黃川維。

有別於以往只一位掌鼎，今年由「大四喜」4位總鋪師推出4種不同的辦桌菜單，有的主打選用在地食材，有的主打海鮮料理，有的拿出祖傳絕活菜，有的則將融合中西文化，各有美味巧妙，讓民眾自由挑選，每桌均一價5500元，即起開訂，限定200桌，訂完為止。

以神力女超人扮裝一炮而紅的立委許淑華，今天更以中華小廚神裝扮出場，除共同宣傳總鋪師的好手藝外，也拋出武林帖，廣邀各方武林豪傑一起參加高雄內門宋江陣一年一度的武林大會，她也宣布在陣頭大賽的活動中將舉行比武招親，看誰的陣頭功夫最道地，贏家可以和她共進下午茶，歡迎大家來比畫。

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