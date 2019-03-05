雲科大發明展拿到79面獎牌 企業最愛科大生排第4名

2019-03-05 15:29

〔記者詹士弘／雲林報導〕雲林科技大學師生團隊研究成果優秀，近期參加國內外發明展，成績斐然，總共拿到79面獎項；校長楊能舒表示，學校擁有豐富優質的產業應用研究、產品設計及市場行銷人力，研發資源及研發能量充沛，2019年Cheers雜誌報導，企業最愛大學生技職體系也排行第4名。

雲科大是國家指標性技專校院，師生團隊帶參莫斯科俄羅斯阿基米德國際發明、日本世界天才大會暨發明展、澳門國際創新發明展、台灣創新科技術博覽會、烏克蘭國際發明展、波蘭華沙國際發明、韓國首爾國際發明展、香港創新科技國際發明展等十多項著名國際發明競賽，共拿下了33金29銀6銅及11個特別獎等79面獎項。

楊能舒表示，雲科大積極營造親產學合作環境，校內教師投入產學合作人數居技專校院第一名，搭配教育部高等教育深耕計畫挹注，成立與中台灣產業相關產學服務機構，並結合雲科大「產學研究總中心」及「產學與智財育成營運中心」，共創產學雙贏局面。

資工系老師張傳育指導大學生鄭曼汝、劉湘琦，設計出臉部中風及心率檢測系統，利用臉部特徵偵測，可檢測是否有中風跡象，中風檢測準確率高達91%，不僅獲得2018年泛珠三角大學生計算機作品賽一等獎，目前已申請台灣及美國兩項發明專利，並將與仁寶電腦合作，將產品在居家及醫院上線。

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