遇災保命何處去？ 台南關廟、楠西設置避難看板

2019-03-04 15:16

〔記者吳俊鋒／台南報導〕為強化防災應變的能量，台南關廟、楠西等區公所都結合社會資源，在轄內增設與更新避難收容所指示看板，導引居民遇到緊急狀況時，如何安全疏散，成功保命。

關廟區公所今天舉辦新設的避難收容所指示看板揭牌典禮，由高齡長者的鼓術表演開場，捐資建置的鴻海教育基金會等單位，以及市議員鄭佳欣、地方各界出席見證，氣氛熱烈。

區長王素珠說，轄內共規劃8處收容所，可提供將近3200位居民同時避難，鑑於關廟有高齡化趨勢，如何在災難發生時，迅速到達安全的地方，相當重要，除了指示看板的增設之外，平常也努力推動教育宣導、演練，以及志工培訓等課程，強化相關知識與能力。

王素珠指出，這次增設看板的地方在關廟社區與東勢社區，未來將繼續結合社會資源，希望轄內18里都能完成建置。

而位處偏遠山區的楠西，在公所努力整合社會資源下，也更新了4處避難收容所的看板，清楚標示類型、人數、面積等資訊，讓民眾在災害發生時，能更容易辨識，迅速逃生。

區長李燿州表示，這次包含楠西公所、楠西國中、楠西國小，還有老人文康活動中心等4面避難收容所看板進行更新，內容中並以QR Code連結官方網站的災防地圖，提供居民與遊客緊急狀況時所需，非常實用。

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