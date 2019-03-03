台裔高材女棄微軟工作 投身鋼管舞征服全美

2019-03-03 16:21

〔即時新聞／綜合報導〕去年在全美Pole Theatre鋼管舞大賽拿下職業組藝術項目與總冠軍的舞者吳滕寶（Renee Wu），是出生於台灣、在香港長大的女孩，美國史丹佛大學物理學碩士班畢業的她，主動放棄在微軟的工作，投身鋼管舞，獲得成果。

知名媒體《OZY》日前專文刊登台灣女孩吳滕寶（Renee Wu）的故事，美國史丹佛大學物理學碩士班畢業的她，原先在微軟上班，其同事表示，有一天開會，吳滕寶突然站起來大叫「我不幹了」，同事問她，那你離職後要從事什麼，愛舞蹈的吳滕寶向他透露，要成為一名鋼管舞者。

吳滕寶在北加州創立一間舞蹈教室inspiration studios，同時積極參與比賽，連3年參加全美Pole Theatre鋼管舞大賽，而於去年拿下職業組藝術項目與總冠軍，吳滕寶相當高興自己能摘下總冠軍，而其舞蹈教室也培育出許多鋼管舞人才，學生甚至也來角逐頭銜，吳滕寶表示，她以學生為榮，對於能走到這裡她非常感激。

吳滕寶在連3年參加全美Pole Theatre鋼管舞大賽，而於去年拿下職業組藝術項目與總冠軍。（圖擷自YouTube）

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