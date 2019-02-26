桃園麻疹個案接觸92人 市府啟動防疫機制

2019-02-26 20:42

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕桃園市今天確診1名麻疹病例，經桃園市政府衛生局疫調發現，該病例為桃園區待業23歲女性，於2月17日出現發燒及喉嚨痛症狀，今天確診，期間曾出入桃園區狩夜無煙燒烤、三民主燈區以及八德In net網咖，目前衛生局已掌握接觸者共92人，將持續管制至3月10日。

桃園市衛生局表示，該病例2月17日出現症狀後，2月18日前往桃園區某診所就醫診斷為扁桃腺發炎，2月22日因症狀持續且身上出疹前往某醫院急診及皮膚科診所就醫，2月23日凌晨因呼吸喘急前往某醫院急診就醫，醫師發現個案口腔出現柯氏斑，屬麻疹典型症狀遂通報疾病管制署，採檢後經疾病管制署於2月26日研判確診為麻疹個案。

桃園市衛生局說，該病例於2月4日至2月15日潛伏期間均無國外旅遊史，不過衛生局調查發現，該病例曾於2月8日晚間11點至新北市板橋區某KTV歡唱至清晨，由於近期板橋曾出現麻疹個案，衛生局還在釐清是否曾與新北市確診病例於相關環境內接觸而遭受感染。

桃園市衛生局提醒，該個案曾於2月18日晚間與家人至桃園區狩夜無煙燒烤店用餐，餐畢後晚上9點至9點半前往桃園區三民燈區觀賞花燈；且2月20日上午曾於八德區In net網咖打遊戲至下午5點時，目前已掌握包括同住、就醫接觸及日常活動接觸者共92人，衛生局已動員防疫人員監測接觸者的健康，並主動寄送衛教單張，提醒接觸者出入公共場所配戴口罩，落實自主健康管理。

桃園市衛生局表示，麻疹傳染力極強，可經由空氣、飛沫傳播，且麻疹自感染到出疹的潛伏期約有7至18日，出疹前後4天具有傳染性，提醒民眾如曾於上述時段出入相關場所，請自主健康管理18天（自接觸日起算），一旦出現「發燒、鼻炎、結膜炎、咳嗽、紅疹」等疑似症狀時，立即配戴口罩並主動撥打桃園市衛生局防疫專線：0800-033355，聯繫防疫人員協助安排就醫。相關資訊可至疾管署全球資訊網或撥打衛生局24小時防疫專線：0800-033355洽詢。

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