撃「又懶又愛吃」彰化送老人智能運動錶

2019-02-26 13:50

〔記者顏宏駿／彰化報導〕根據中研院生醫所研究團隊日前公佈的調查，全台以中彰投民眾最愛吃消夜又不運動，罹患糖尿病的比例最高。事實上，彰縣府早就掌握到這個現象，去年與經濟部配合的科技前瞻計畫中就提出因應對策，縣府希望用贈送「智慧運動手錶」的方式鼓勵民眾多運動，該計畫於日前上路，衛生局與光寶科技公司合作，提供一萬支健康智慧錶給民眾領取，凡通過體適能測驗即可領取，且65歲以上者優先。

該計畫稱為「豬年行大運，彰化動起來」，凡設籍於彰化年滿65歲的民眾即可到鄉鎮市衛生所報名「體適能檢測」，分別完成體適能運動、成人健檢、癌症篩檢，就有機會獲得運動智能手錶，從這智能手錶可以獲得即時的心跳、健走步數、睡眠等資訊。

縣府衛生局長葉彥伯表示，這是經濟部前瞻計畫的一部分，主要著眼於「縮短智慧城鄉差距」，由光寶科技公司出面建置基地台，並提供配戴的裝置，與目前市面上的智能手錶最大的不同是它並未與智慧手機結合，透過智能手錶獲得配戴者的健康資訊，再透過建置的基地台，將資料上傳到雲端，作為產品修正改進的參考。

葉彥伯強調，這支手錶廠商說有5000元，價格較高的原因是它自主建置基地台，不與手機連結，就因為它沒有與手機連結，剛好可以補沒手機的老人家無法使用健康智能配戴裝置的不足，也就是使用者毋須手機門號，即能獲得心跳、步數等資料。

葉彥伯表示，這是廠商與經濟部的合作計畫，彰化縣雀屏中選，縣府不用支出半毛錢，是刺激彰化人運動的難得機會。

他表示，手錶只是誘因，縣府將來會舉辦多場以這支智能手機作延伸的體適能競賽，比賽獎品非常豐富。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/