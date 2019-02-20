埔里首屆森林逐燈祭牌樓拆了 結果變成生活實用小物

2019-02-20 22:48

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣埔里鎮首屆森林逐燈祭活動使用竹材打造的大型牌樓，活動結束後拆下的竹子則由在青年團體與志工製成存錢筒、筆筒、花器、樂器等生活實用小物，將擇期收集送至公所供民眾索取，民眾可自行增加書法、雕刻、中國結等裝飾，讓竹筒更具藝術與收藏價值。

埔里鎮公所與在地青年團體上週末晚間在地理中心碑舉辦首屆森林逐燈祭活動，吸引數千民眾參與，也獲得不錯迴響，活動圓滿落幕，基於環保而使用的竹製牌樓也功成身退，拆下的許多竹筒最近由主辦單位回收再利用，兌現活動前的承諾。

竹筒回收志工陳宏昌、李桂蘭表示，竹筒的用途廣泛，可以製作存錢筒、筆筒、花器、杯子，還能鑽洞裝入石頭、豆類等物，自製「雨棍」樂器，初步加工的竹筒將擇期收集統一送往鎮公所，民眾可前往索取，竹筒外觀還可加以刨光，透過書法、雕刻或中國結裝飾，變成能夠實用、收藏、紀念等多功能的用品。

陳宏昌表示，竹筒除了藝術創作，當作存錢筒，也能做公益回饋社會，眾人積少成多，絕對是很有意義的事。

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