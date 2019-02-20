報好康！新溪口吊橋降價了 23日起入園只要銅板價

2019-02-20 20:35

〔記者李容萍／桃園報導〕元宵節才剛過，桃園市復興區公所配合228連假緊接到來，為了增加新溪口吊橋人潮，復興區區長游正英宣布，從23日起，新溪口吊橋入園一律只需銅板價50元，歡迎各地遊客來復興賞燈、賞櫻、欣賞山川水景。

新溪口吊橋長303公尺、寬1.2公尺，採吊床式構造，標高介於252至275公尺間，兩側拉高成M字型，行走於橋上可欣賞湖光山色，一邊可欣賞溪口部落與羅馬公路美景；新溪口吊橋自去年1月啟用後，原收費標準：除設籍復興區區民、未滿6歲兒童、身心障礙人員持有手冊者等可享免費入園，票價為成人票100元，優待票70元。

游正英說，23日之後，遊客可由角板端或溪口端完成停車後，雙向步行進入園區，過橋後依原路折返。另由上溪口端至羅浮（綠線）、羅浮到復興（紅線）的接駁車正常營運，請遊客在園區引導人員指示下，依園區（新竹以南的遊客可選擇由關西鎮經羅馬公路118線進入溪口園區）。

為便利遊客入園前能立即完成購票，復興區公所分別在溪口端醫護站、角板端管理中心設置售票機售票（可使用仟、伍佰或百元面額鈔票、50元、10元硬幣），另原復興台地停車場前售票中心仍正常售票，讓遊客能雙邊購票、立即遊園，減少擁擠現象發生。另外，步道坡度落差較大且距離較遠，請注意自身安全，悉心步行，身體不適者請斟酌考量入園。

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