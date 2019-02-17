恆春百年傳統習俗 關聖帝君請吃平安粥千人參與

2019-02-17 22:50

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕為慶祝元宵節及關聖帝君誕辰，赤牛嶺鎮南宮今烹煮平安素粥，一桶桶提供給前來的民眾享用，工作人員從凌晨就開始忙碌煮粥，流傳百年歷史的免費喝平安粥大會，成了每年元宵節前的恆春獨有盛事，每年吸引上千恆春鎮民參與，希望能祈求一整年的平安順遂。

台灣各地瀰漫的元宵節氣氛，到處都有燈會活動，每年元宵的關聖帝君得道升天日，恆春赤牛嶺上的鎮南宮，則有傳承百年的吃平安粥活動，包括恆春鎮長盧玉棟、縣議員李志偉等上千地方民眾都到場參與這場地方盛事。

鎮南宮主委黃朝暉表示，農曆元月13日是關聖帝君得道升天日，鎮南宮百年前建廟時，因為當地居民生活困苦，在得道日都會舉辦施放平安粥濟世的活動，居民生活好轉後，感念這項義舉，每年都有地方的廚師及志工協助，維持「吃鹹粥」傳統至今。

除了全台少見的「吃鹹粥」傳統，鎮南宮還有一口神祕水井，傳說具有特殊功效，也是「鹹粥」美味的秘訣；黃朝暉說，近期有名七旬老婦人現身說法，稱幼時罹患怪病靠著井水重生，更讓井水的神祕感提昇，由於定期都有民眾前往提水使用，廟方為了衛生安全，日前完成水質檢驗並安裝過濾器，在關聖帝君得道升天日啟用，希望鎮南宮「吃鹹粥」傳統吸引更多民眾參與。

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