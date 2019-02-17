高186市道拓寬 岡山本洲園區上班道路不再卡卡

2019-02-17 13:49

〔記者黃佳琳／高雄報導〕岡山本洲產業園區高186市道是重要聯外道路，一到上班尖峰時刻，經常發生大塞車，且貨、卡車與機車爭道，險象環生。經立委邱志偉向中央爭取4億餘元經費，目前工程已進入最後完工修繕階段，最快2月底就能全面完工。

邱志偉指出，高186市道本洲路段鄰近本洲產業園區、永安工業區，平日車水馬龍，尤其環東路至河華路，路寬僅12至16公尺不等，嚴重影響車流交通，每逢園區上下班尖峰時段經常大塞車；另外，跨越阿公店溪的前州橋舊橋，因樑底過低，一遇風災豪雨，阿公店溪溪水暴漲，危及當地民眾生命財產安全。

2016年起，邱志偉多次邀集交通部公路總局及高雄市政府一起會勘協調，公路總局同意將該路段列入生活圈計畫道路系統補助計畫，拓寬工程所需總經費高達7.2億元，中央挹注4.1億元補助，路面由原來的12公尺拓寬為24公尺。

邱志偉進一步表示，高186市道改善工程，北起本工環東路經前州橋往南延伸至河華路，全長共約1126公尺，拓寬後路面變得寬敞又平穩，工廠進出貨都非常順暢，大幅疏解往返本洲工業區與岡山市區的交通壅塞情形，目前正進行最後完工修繕工程，只剩人行道尚未完工，最快2底月就能完工開放通行。

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