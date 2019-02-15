地牛又翻身！宜蘭16：40發生規模3.0地震 最大震度4級

2019-02-15 17:19

〔即時新聞／綜合報導〕今日下午16時40分，宜蘭發生芮氏規模3.0地震，震央位於宜蘭縣南澳鄉，地震深度7.3公里。

根據《中央氣象局》數據顯示，宜蘭縣武塔與南澳測得最大震度4級；澳花、冬山、牛鬥皆測得震度一級；花蓮縣和平、太魯閣測得最大震度2級；西寶則是測得震度1級。

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